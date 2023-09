LLama Group SA maintient la suspension de son cours jusqu’à la publication de la décision d’homologation du plan de réorganisation qui doit, en principe, être rendue par le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 13 septembre 2023.



Pour rappel, Llama Group SA a demandé au Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles d’ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif avec un sursis de quatre mois expirant le 13 septembre 2023. L’ouverture de cette procédure a été approuvée le 17 mai 2023 par le Tribunal.



Dans ce cadre, un plan de réorganisation a été publié et communiqué aux créanciers le 16 août 2023 par Llama Group SA.

Ces mêmes créanciers devaient procéder au vote de ce plan de réorganisation ce mercredi 6 septembre lors d’une audience au Tribunal.



Lors de ce vote, la double majorité en montant de créances et en nombre de créanciers nécessaire à la validation du plan a été obtenue.

Certains créanciers obligataires se sont néanmoins opposés aux opérations de vote et à l’homologation du plan.



Ces objections seront examinées par le tribunal, qui doit, en principe, rendre sa décision sur l’homologation du plan de réorganisation le 13 septembre 2023.



Sur base des ces éléments, Llama Group SA a décidé de prolonger la suspension du cours jusqu’à ce que soit rendue la décision sur l’homologation du plan de réorganisation par le Tribunal.