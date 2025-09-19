LLAMA GROUP SA conclut un emprunt obligataire d’un montant maximum de deux millions d’euros

LLAMA GROUP SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALLAM), société de musique numérique et propriétaire de la plateforme Winamp, annonce avoir conclu un financement obligataire d’un montant maximum de 2 000 000 € avec le fonds luxembourgeois HEXAGON CAPITAL FUND, avec une première souscription de 250 obligations pour le 19 septembre 2025 au plus tard.



Llama Group engage cette opération dans le cadre de la poursuite de son développement stratégique. Les fonds levés permettront d’accompagner le lancement commercial de la nouvelle plateforme Winamp for Creators, en soutenant le déploiement des actions du plan de commercialisation (« Go-to-Market »), qui constitue un levier central de la stratégie de croissance du Groupe.



Les ressources issues de cette levée de fonds contribueront également à couvrir les charges d’exploitation courantes de la Société et à respecter ses engagements financiers à court terme, dans un contexte où le niveau de trésorerie disponible nécessite un appui complémentaire aux financements déjà en place.