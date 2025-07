Llama Group SA annonce la réalisation de son augmentation de capital par placement privé d’un montant de 1.000.000 €

Bruxelles (Belgique), le 10 juillet 2025 – Llama Group SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALLAM) (« Llama Group » ou la « Société »), société de musique numérique et propriétaire de la plateforme Winamp, annonce aujourd’hui la réalisation de son opération d’augmentation de capital d’un montant brut total de 1.000.000 €, souscrite par un nombre limité d’investisseurs (le « Placement Privé »).

L’augmentation de capital d’un montant de 1.000.000 € porte le capital social de la Société de 29.859.118,30 € à 30.859.119,10 € via l’émission de 1.666.668 nouvelles actions ordinaires (les « Actions Nouvelles ») à un prix de souscription de 0,60 € par action. Le prix d’émission étant inférieur à la valeur comptable par action, l’intégralité du montant souscrit a été affecté au compte « capital », sans prime d’émission, de sorte que toutes les actions – existantes et nouvelles – ont la même valeur comptable par action après réalisation.

Les Actions Nouvelles ont été admises à la négociation sur Euronext Growth Bruxelles et Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société déjà cotées sous le code ISIN : BE0974334667.