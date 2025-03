Llama Group renforce l'écosystème de Winamp avant un lancement commercial majeur

Llama Group, propriétaire de la célèbre plateforme musicale Winamp, a restructuré ses opérations en intégrant toutes ses filiales à la marque Winamp. Cette décision stratégique place Jamendo (y compris Jamendo Music et Jamendo Licensing), Bridger et Hotmix sous l'égide de Winamp en tant que filiales.



L'objectif est de faire de Winamp la plate-forme centrale regroupant de multiples services pour permettre aux artistes indépendants de gérer et de monétiser leur musique.

Grâce à Winamp for Creators, les artistes peuvent désormais accéder à des services de gestion des droits d'auteur (par Bridger) et de licences musicales (par Jamendo), ainsi qu'à d'autres outils promotionnels et générateurs de revenus. En outre, les utilisateurs de Winamp peuvent profiter d'une expérience d'écoute améliorée grâce à la vaste gamme de stations de radio numérique de Hotmix, désormais intégrée directement dans le lecteur Winamp.



Bien que Bridger, Jamendo et Hotmix continueront à fonctionner indépendamment avec des équipes et des plateformes dédiées, cette intégration crée un écosystème complet adapté aux besoins évolutifs des artistes indépendants.



Cette réorientation stratégique ouvre la voie à une expansion commerciale ambitieuse. Avec de nouvelles ressources marketing, Winamp se prépare à lancer des initiatives promotionnelles ciblées, progressivement à partir de la fin du deuxième trimestre, afin d'attirer et de soutenir les artistes indépendants sur différents marchés.