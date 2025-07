Llama Group publie son chiffre d'affaires du premier semestre 2025

Llama Group SA annonce que son chiffre d’affaires consolidé normalisé pour le premier semestre 2025 s’élève à 1.131 K€, soit une légère hausse de 8 % par rapport aux 1.048 K€ enregistrés sur la même période en 2024.



Activités - Avancées stratégiques du Groupe

Le premier semestre 2025 a été marqué par des progrès significatifs dans toutes les entités du Groupe, confirmant l’ambition de Llama Group de construire un écosystème complet, intégré et centré sur les artistes indépendants.



Winamp – Une plateforme en accélération

La nouvelle plateforme Winamp for Creators a été officiellement lancée le 2 avril 2025, offrant une suite complète de services de monétisation : distribution, licensing, gestion des droits d’auteur, Content ID, collectibles et une Fanzone.



Depuis ce lancement, plusieurs fonctionnalités clés ont été progressivement déployées :

• Winamp Academy : des tutoriels vidéo pour accompagner les créateurs dans la prise en main de la plateforme.

• Know Your Artist (KYA) : un système de vérification de l’identité des artistes pour garantir un environnement sécurisé et fiable.

• Catalog Import : un outil qui permet aux artistes vérifiés d’importer en un clic l’intégralité de leur catalogue musical depuis les plateformes de streaming vers Winamp for Creators.

• Intégration de la Fanzone dans le lecteur Winamp.

• Outils marketing : page de liens intelligents, publication multi-réseaux sociaux.