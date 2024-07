LLAMA GROUP ouvre sa nouvelle plateforme Creator de Winamp ce mardi 2 juillet à 13h00.

Comme initialement présenté, cette plateforme a pour ambition de devenir la plateforme la plus complète du marché pour les artistes.



Cette plateforme s’inscrit dans un marché de la musique en croissance, qui aujourd’hui affiche un revenu global de 28,3 milliards de dollars, auquel s’ajoutent les revenus liés aux droits d’auteurs et celui de la musique live, et qui présente des challenges de monétisation et de gestion pour les artistes.



Cette nouvelle plateforme va notamment :



- Fédérer l’ensemble des flux monétaires d’un artiste ou d’un label.

- Créer des nouvelles sources de revenu telles que les abonnements en direct avec les fans.

- Proposer des revenus liés au licensing et à l’exploitation des œuvres sur YouTube.

- La gestion des droits d’auteurs.

- La distribution du catalogue de l’artiste vers l’ensemble des plateformes de streaming.

- Différents services de promotion et des outils marketing.

- Permettre la gestion et la publication sur l’ensemble des réseaux sociaux.

- De nombreux outils d’analyse de performance.



Cette plateforme s’adresse aux artistes, aux labels et à l’ensemble des personnes qui souhaitent participer au développement de la carrière d’un artiste.



Une grande partie des services seront déjà déployés progressivement en juillet et en août avec une version beta qui s’arrêtera le 2 septembre.