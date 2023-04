Llama Group mène des pourparlers avec ses créanciers

obligataires et suspend son cours temporairement

Llama Group (code ALLAM) annonce aujourd'hui mener des discussions avec ses

créanciers porteurs des deux emprunts suivants :

- Un emprunt obligataire convertible de 8 M€ de nominal auquel s’ajoutent environ

2M€ de prime de non-conversion et d’intérêt courus ; et

- Un emprunt obligataire non-convertible de 8 M€ de nominal auquel s’ajoute

environ 1 M€ d’intérêts courus.

Ces pourparlers ont été initiés alors que certains créanciers obligataires

convertibles de Llama Group avaient demandé d'obtenir un remboursement

anticipé, en juillet 2023, de leur dette obligataire convertible.

Cette démarche engagée par ces créanciers obligataires faisait suite à la forte

baisse de la valeur boursière des titres de la société Azerion depuis fin 2022.