Llama Group devient officiellement Winamp Group SA

Llama Group SA (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALLAM) annonce que l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce lundi 20 octobre 2025 a largement approuvé le changement de dénomination sociale de la société, qui devient désormais Winamp Group SA.



Cette décision marque une étape importante dans l’histoire du Groupe, confirmant son repositionnement stratégique autour de Winamp, marque iconique et reconnue mondialement dans l’univers de la musique numérique.



Le choix de cette nouvelle identité vise à :

• Capitaliser sur une marque emblématique, dotée d’une notoriété et d’une légitimité uniques auprès des artistes et des amateurs de musique dans le monde entier ;

• Renforcer la visibilité internationale du Groupe auprès de ses utilisateurs, partenaires et investisseurs ;

• Aligner l’identité de la maison mère sur son projet stratégique, en faisant de Winamp la plateforme centrale de services pour les artistes indépendants et les créateurs de contenu.



Dans les prochains jours, le Groupe finalisera les démarches administratives et techniques nécessaires à cette évolution, notamment la mise à jour du nom sur Euronext Growth et l’ajustement du tracker associé au titre.