Llama Group annonce le rééchelonnement de sa dette obligataire



Llama Group a conclu un accord avec l’un de ses créanciers historiques pour rééchelonner une partie significative de sa dette obligataire.



Cet accord concerne des obligations non convertibles émises à travers plusieurs prêts successifs, représentant un montant total de 9 millions d’euros plus les intérêts.



Grâce à cet accord, le remboursement du capital et des intérêts sera étalé sur près de deux ans.

Le premier paiement aura lieu en février 2026, après que Llama Group aura reçu, le 31 janvier 2026, le paiement d’Azerion qui s’inscrit dans le cadre de la signature d'un avenant à son accord de règlement, initialement établi en juin 2024 et revue en janvier 2025 .



Ce rééchelonnement permet à Llama Group d’adapter son calendrier de remboursement et d’améliorer sa flexibilité financière, renforçant ainsi ses capacités de développement.