LKQ revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices pour 2025 en raison de la forte demande de pièces détachées automobiles sur le marché de l'après-vente
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de pièces automobiles LKQ Corp LKQ.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, misant sur une forte demande du marché de l'après-vente et sur des gains provenant de la vente de son segment libre-service.

L'entreprise a également annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, ce qui a fait grimper ses actions de près de 5 % dans les échanges avant bourse.

Les pressions tarifaires et l'inflation incitent les automobilistes américains à garder leurs vieux véhicules sur la route, ce qui stimule la demande de pièces de rechange.

Le mois dernier, LKQ Corp a vendu son segment libre-service à la société de capital-investissement Pacific Avenue Capital Partners pour 410 millions de dollars afin de se concentrer sur ses activités principales.

La société a réduit sa dette de plus de 600 millions de dollars après la vente, renforçant ainsi ses finances pour faire face aux défis économiques et soutenir la croissance, a déclaré le directeur financier Rick Galloway.

LKQ a révisé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2025 dans une fourchette de 3,00 à 3,15 dollars, par rapport à la fourchette précédente de 2,85 à 3,15 dollars, en citant la cession du libre-service et la solidité de l'activité de base.

La société prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires annuel pour les pièces et les services de 2,0 % à 3,0 %, contre une prévision précédente de 1,5 % à 3,5 %.

Le bénéfice ajusté du troisième trimestre s'est élevé à 84 cents par action, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 76 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,3 % pour atteindre 3,50 milliards de dollars, alors que les attentes étaient de 3,54 milliards de dollars.

Reuters a rapporté en octobre que le fonds spéculatif activiste Ananym Capital a exhorté LKQ Corp à abandonner ses activités européennes et à se concentrer sur les activités nord-américaines, après que la société a réduit ses perspectives pour 2025 à la suite de résultats médiocres au deuxième trimestre.

Dividendes

Valeurs associées

