LKQ prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de la faiblesse de la demande de pièces automobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - LKQ Corp LKQ.O a annoncé jeudi un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street, alors que la faible demande de pièces détachées et de services pour le marché de l'automobile pèse sur ses activités en Amérique du Nord et en Europe.

Les actions de la société ont chuté de plus de 6 % dans les échanges avant bourse.

Les fournisseurs de pièces automobiles sont confrontés à des pressions tarifaires généralisées qui ont ralenti les commandes de pièces détachées.

Jeudi, la société basée à Chicago, dans l'Illinois, a annoncé un plan de restructuration qui devrait coûter entre 60 et 70 millions de dollars et générer 50 millions de dollars d'économies annuelles. Plus de la moitié des économies devraient être réalisées en 2026, a indiqué l'entreprise.

Depuis octobre, LKQ subit la pression de l'investisseur activiste Ananym Capital qui lui demande de vendre son unité européenne et de racheter ses actions. Ananym a fait valoir que l'association des activités européennes et nord-américaines ne répondait plus à une logique stratégique, selon une lettre adressée au conseil d'administration de LKQ et dont Reuters a eu connaissance.

En janvier, LKQ a déclaré que son conseil d'administration avait commencé à examiner des alternatives stratégiques , y compris une éventuelle vente.

Les investisseurs activistes ciblent de plus en plus les fournisseurs de pièces automobiles, les poussant à se débarrasser de leurs activités à faible croissance et à augmenter le rendement pour les actionnaires.

Son concurrent Genuine Parts fait également l'objet d'une pression de la part de l'investisseur activiste Elliott Investment Management pour rationaliser les opérations et améliorer les marges.

Le chiffre d'affaires organique de LKQ provenant des pièces et des services a baissé de 1,7 % au cours du trimestre, y compris une baisse de 4,8 % en Europe.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 2,90 $ par action et 3,20 $ par action, en dessous des estimations des analystes de 3,29 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'est élevé à 59 cents par action, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 65 cents par action.

Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 2,7 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars au cours du trimestre, contre des estimations de 3,25 milliards de dollars.