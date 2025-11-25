 Aller au contenu principal
Lixte progresse après avoir racheté une entreprise britannique pour se lancer dans les soins du cancer par protonthérapie
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Lixte Biotechnology LIXT.O augmentent de 7 % à 4,78 $ avant la mise sur le marché

** La société a acquis Liora Technologies Europe, qui développe des systèmes de protonthérapie pour le traitement du cancer

** Le système phare de Liora, le "LiGHT System", vise à fournir une protonthérapie de haute précision à moindre coût et avec moins de séances - LIXT

** LIXT déclare que le système est installé au laboratoire britannique STFC de Daresbury; il est prévu de créer un centre d'excellence pour le traitement du cancer

** L'accord élargit l'entreprise au-delà des médicaments anticancéreux, dans le domaine de la radiothérapie; il complète les essais de sa thérapie anticancéreuse LB-100 pour le cancer des ovaires et du côlon

** La protonthérapie est un type de traitement du cancer par radiation qui utilise des protons au lieu de rayons X pour cibler les tumeurs

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~120% depuis le début de l'année

