Livret A : décollecte de 2,1 milliards d'euros en 2025
information fournie par AOF 22/01/2026 à 15:03

(AOF) - Selon la Caisse des Dépôts, la collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) au titre du mois de décembre 2025 est positive avec 1,83 milliard d’euros pour l’ensemble des réseaux. A cela s'ajoute une capitalisation annuelle des intérêts pour un montant de 12,64 milliards d'euros portant l'encours total sur les deux produits à 615,2 milliards d'euros à fin décembre 2025. Mais la Caisse des dépôts enregistre une décollecte nette de 2,12 milliards d’euros pour le livret A. Il s'agit de la première décollecte annuelle depuis 2015 (-9,29 milliards d'euros).

"Depuis 2009, année du début des statistiques de la Caisse des dépôts, le Livret A n'a connu que trois décollectes annuelles, en 2014 (-6,13 milliards d'euros), en 2015 (-9,29 milliards d'euros) et donc en 2025 (-2,12). Le résultat de 2025 marque une réelle rupture car il intervient après plusieurs années ; +28,68 milliards d'euros en 2023 (record absolu depuis 2009) et 14,87 milliards d'euros en 2024", explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne.

L'année 2025 a été marquée par la baisse à deux reprises du taux du Livret A, qui est passé de 3% à 1,7%. Il passera à 1,5 % le 1er février prochain.

"Malgré la décollecte, mais grâce aux intérêts capitalisés, l'encours du Livret A se rapproche de 450 milliards d'euros (449,6 milliards d'euros), ce qui constitue un nouveau record", souligne Philippe Crevel.

En 2025, le LDDS a fait mieux que le Livret A en maintenant une collecte annuelle positive, à +1,65 milliard d'euros. L'encours du LDDS atteint un niveau record fin 2025, à 165,6 milliards d'euros.

En outre, la collecte du Livret d'épargne populaire (LEP) au titre du mois de décembre 2025 est positive avec 0,46 milliard d'euros pour l'ensemble des réseaux. A cela s'ajoute une capitalisation annuelle des intérêts pour un montant de 2,49 milliards d'euros portant l'encours total sur le produit à 83,8 milliards d'euros à fin décembre 2025.

Grâce aux intérêts versés (2,49 milliards d'euros), l'encours du LEP atteint, fin décembre 2025, un niveau record, à 83,8 milliards d'euros.

