Livre sterling recule avant la décision de la Bank of England

(AOF) - La livre sterling s’affaiblit face aux grandes devises et recule de 0,30%, à 1,3115 dollar, tandis que face à l’euro, le repli est moins important (-0,09%) et elle s’échange contre 1,1394 euro. Ce mouvement s’explique principalement par l’approche de la réunion de politique monétaire programmée jeudi prochain. MUFG rappelle que la monnaie britannique a été "fragilisée par la réévaluation accommodante des anticipations de baisse des taux" de la Bank of England en octobre.

Le groupe japonais ajoute : "les marchés financiers intègrent désormais une probabilité accrue que la BoE procède à une nouvelle baisse de taux avant la fin de l'année "".

MUFG suppose toutefois que la Banque centrale anglaise devrait attendre davantage de signes d'un affaiblissement de l'inflation, ainsi que les détails de la prochaine déclaration budgétaire du gouvernement avant d'envisager une baisse des taux en décembre.