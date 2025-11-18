Livraison des premières doses de lénacapavir, un médicament de prévention du VIH, à la Zambie et à l'Eswatini

La Zambie et l'Eswatini ont reçu chacun environ 500 doses de lénacapavir

Les doses financées par les États-Unis ne seront pas livrées à l'Afrique du Sud

L'Afrique subsaharienne reste l'épicentre de la pandémie de sida

Environ 1000 doses de lénacapavir, le médicament de Gilead Sciences Inc. GILD.O , ont été livrées à la Zambie et à l'Eswatini jeudi dernier, ont déclaré des responsables américains et de l'entreprise, la première livraison dans le cadre d'un programme américain visant à fournir le médicament de prévention du VIH aux pays ayant une forte prévalence du virus qui cause le SIDA.

La Zambie et l'Eswatini ont reçu chacun environ 500 doses, et Gilead s'efforce d'obtenir l'autorisation réglementaire de distribuer le médicament dans d'autres pays subsahariens à forte prévalence. La région africaine reste l'épicentre de la pandémie de sida.

Mais les États-Unis ne fourniront pas de doses financées par les États-Unis à l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus touché par le VIH avec environ 8 millions de personnes, soit un adulte sur cinq, vivant avec le virus.

"Nous encourageons évidemment tous les pays, y compris les pays comme l'Afrique du Sud qui disposent de moyens importants, à financer des doses pour leur propre population ... . Les doses financées par les États-Unis n'iront pas en Afrique du Sud", a déclaré lundi à la presse Jeremy Lewin, haut fonctionnaire du département d'État américain chargé de l'aide à l'étranger.

Le président américain Donald Trump s'est heurté à l'Afrique du Sud, confrontant en mai le président sud-africain Cyril Ramaphosa à de fausses allégations explosives de génocide blanc et de saisies de terres lors d'une réunion tendue à la Maison-Blanche. Donald Trump a également annulé l'aide indispensable au pays , expulsé l'ambassadeur d'Afrique du Sud et critiqué le procès pour génocide intenté par ce pays contre Israël.

CHANGEMENT DE DONNE

Le département d'État américain a annoncé un plan en septembre visant à commercialiser le lénacapavir "à prix coûtant" dans les pays où le VIH est très répandu, afin de toucher deux millions de personnes en trois ans. Dans le cadre de ce plan, Gilead offrirait, sans faire de bénéfices, le médicament à action prolongée au Fonds mondial et au Plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida (PEPFAR), la principale initiative mondiale de lutte contre le VIH/sida.

Jeremy Lewin a précédemment déclaré que le département d'État avait conclu des accords avec 12 pays qui recevront des doses, mais il ne les a pas identifiés.

Le directeur général de Gilead, Daniel O'Day, a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que la société travaillait avec d'autres gouvernements en partenariat avec le Fonds mondial et le PEPFAR et qu'elle avait soumis des autorisations de mise sur le marché au Rwanda, en Tanzanie, au Botswana et dans plusieurs autres pays.

"Le lénacapavir change la donne (...) il promet de mettre fin au VIH en tant que menace pour la santé publique dans un délai très, très court si nous le déployons à grande échelle et rapidement", a déclaré le directeur exécutif du Fonds mondial, Peter Sands, lors de la conférence de presse.

Après son entrée en fonction en janvier, Donald Trump a ordonné une pause de 90 jours sur l'aide étrangère et a interrompu les subventions accordées par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), qui était chargée de mettre en œuvre la majeure partie de l'aide dans le cadre du PEPFAR.

Reuters a rapporté en juin que les coupes budgétaires de Donald Trump ont limité la disponibilité des médicaments que des millions d'Africains ont pris pour prévenir l'infection - en particulier les communautés vulnérables telles que les hommes homosexuels et les travailleurs du sexe - alors que les groupes d'aide et les systèmes de santé publique en Afrique s'efforçaient de faire reculer la maladie.