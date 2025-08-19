Live Oak Bancshares en hausse après que KBW l'ait relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de la banque régionale Live Oak Bancshares LOB.N augmentent de 4,2 % à 35,73 $

** KBW relève LOB de "market perform" à "outperform"; augmente les prévisions de prix à 43 $ de 37 $, soit une hausse de 25,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage dit s'attendre à ce que plusieurs catalyseurs positifs poussent les actions à la hausse au cours du reste de l'année 2025

** La performance du crédit devrait se redresser au second semestre 2025, ce qui devrait apaiser les craintes des investisseurs

** Les actions de LOB ont été pénalisées depuis le troisième trimestre 2024 en raison des inquiétudes des investisseurs concernant la performance du crédit

** L'une des trois sociétés de courtage considère l'action comme "fortement achetée" et deux comme "conservée"; prévision médiane de prix de 38 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de LOB ont baissé de 13,3 % depuis le début de l'année