Live Nation s'offre Paris La Défense Arena

(AOF) - Live Nation a signé un accord auprès d’Ovalto portant sur l’acquisition de Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d’Europe. Une fois la transaction finalisée, l’acteur central du marché mondial du spectacle vivant lancera un vaste programme de modernisation qui permettra à cette enceinte d’accueillir plus de productions tout au long de l’année, en renforçant la position de Paris comme destination mondiale du divertissement. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Pour Jacky Lorenzetti, président d'Ovalto : "en seulement dix ans, nous avons fait de Paris La Défense Arena une salle unique en Europe dotée d'un modèle économique solide. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre pour l'arena et ses salariés. Paris La Défense Arena pourra s'appuyer sur toute l'expertise de Live Nation, leader mondial du divertissement, pour poursuivre son développement".

De son côté, Angelo Gopee, directeur général de Live Nation France déclare : "notre ambition est simple : faire de Paris La Défense Arena une salle accueillant davantage de productions, avec les meilleures installations pour les artistes, tous les producteurs et promoteurs d'événements et, surtout, le public. Cette ambition s'enracine dans un engagement fort en faveur de l'inclusion locale, de l'éducation et de l'accès à la culture".

Paris La Défense Arena a ouvert ses portes en 2017 et a, depuis, accueilli certains des plus grands événements mondiaux : Jeux Olympiques, Tour de France, le Rolex Paris Masters de tennis, ainsi que des artistes internationaux de premier plan comme Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Kendrick Lamar, Taylor Swift…

Le communiqué de presse ne précise pas si le club de rugby du Racing 92, résident habituel et dont l'actionnaire majoritaire est Jacky Lorenzetti, continuera à jouer ses matchs à domicile dans l'enceinte.

