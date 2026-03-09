Live Nation règle l'affaire antitrust aux États-Unis et conserve Ticketmaster, selon Politico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Live Nation Entertainment LYV.N a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice qui permet à l'organisateur de concerts de conserver Ticketmaster, a rapporté Politico lundi, citant des personnes familières avec le dossier.

L'accord exige que le géant des concerts paie environ 200 millions de dollars de dommages et intérêts aux États participants et se soumette à de vastes réformes structurelles visant son contrôle longtemps critiqué de la billetterie, des salles et de la promotion des artistes, a ajouté le rapport.

Les actions de la société californienne ont bondi d'environ 9 % dans les échanges avant bourse après la publication du rapport.

Les fans et les hommes politiques ont multiplié les appels à examiner l'acquisition de Ticketmaster par Live Nation en 2010, après que la société a soumis les fans de Taylor Swift à des files d'attente en ligne de plusieurs heures tout en facturant des prix élevés pour les billets de sa tournée 2022 Eras.

Le ministère américain de la justice et plus de deux douzaines d'États ont intenté un procès afin de démanteler Live Nation en mai 2024, demandant la vente de Ticketmaster et alléguant que les sociétés avaient illégalement gonflé les prix des billets de concert et porté préjudice aux artistes.

Le procès a commencé la semaine dernière après qu'un juge a rejeté en février la demande de rejet de l'action en justice de Live Nation.

Selon l'accord, Ticketmaster devra ouvrir certaines parties de sa plateforme technologique à des sociétés de billetterie concurrentes, ce qui permettra à des vendeurs tiers tels que SeatGeek et Eventbrite de proposer des billets directement par l'intermédiaire de son système, indique le rapport.

L'accord limite à quatre ans les contrats d'exclusivité à long terme de Live Nation, historiquement utilisés pour verrouiller les sites dans son système, et les sites seront autorisés à allouer une partie de leur inventaire de billets à des plateformes concurrentes, a ajouté le rapport Politico.

Live Nation a déjà qualifié les allégations de sans fondement et a déclaré que l'issue du procès ne ferait pas baisser le prix des billets pour les fans.

Live Nation, Ticketmaster et le DOJ n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.