Live Nation en hausse après l'annonce de négociations avec le ministère de la justice en vue d'éviter un procès

9 février - ** Les actions du promoteur de concerts Live Nation Entertainment LYV.N gagnent 3,8% après qu'un rapport de Semafor a déclaré que ses dirigeants sont en pourparlers avec de hauts responsables du DOJ pour éviter un procès sur des allégations de monopole illégal

** Le DOJ, ainsi que 30 États, ont intenté une action en justice en 2024 pour briser la co, alléguant qu'elle et son unité Ticketmaster ont illégalement maintenu une position dominante sur le marché et gonflé les prix des billets

** Sur les 24 analystes qui couvrent le titre, 18 le considèrent comme 'achat' ou 'achat fort', tandis que 5 le considèrent comme 'maintien' et 1 comme 'vente' ou 'vente forte', selon les données compilées par LSEG

** Les actions de LYV ont perdu 6,1 % au cours de l'année écoulée, contre une hausse de 15,4 % pour le S&P 500 .SPX au cours de la même période