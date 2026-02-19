 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Live Nation dépasse ses estimations de revenus trimestriels grâce à une forte demande de concerts
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, détails aux paragraphes 6, 8, 12 et 13)

Live Nation Entertainment LYV.N a battu les estimations de revenus trimestriels jeudi, aidée par une demande soutenue pour ses concerts.

Les actions de la société basée à Beverly Hills, en Californie, ont augmenté de près de 2 % après la cloche.

La société - un indicateur des dépenses discrétionnaires et de la santé du secteur mondial du divertissement - a bénéficié d'une demande soutenue pour des expériences en direct dans les arènes et les amphithéâtres, qui ont continué à attirer les dépenses des consommateurs.

Live Nation a publié par inadvertance ses résultats sur son site web avant la date prévue.

Ses concerts ont attiré 159 millions de spectateurs en 2025, contre 151 millions l'année précédente.

Le nombre total de billets vendus au cours du trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 180,4 millions, contre 155,2 millions au troisième trimestre.

La société a déclaré que les ventes de billets pour les concerts de Live Nation au début de 2026 ont connu une augmentation à deux chiffres pour atteindre environ 67 millions de fans, avec plus de 80 % des spectacles dans les grandes salles déjà réservés.

Cette dynamique a été favorisée par la demande des fans pour des spectacles d'artistes tels que Bruno Mars, Harry Styles et BTS.

Les analystes ont déclaré que les investisseurs montraient un regain d'intérêt pour les entreprises "résistantes à l'IA", ce qui a contribué à soutenir l'entreprise.

Par ailleurs, un juge fédéral a autorisé mercredi la poursuite d'un procès antitrust contre Live Nation, après que le gouvernement américain a allégué que la société avait utilisé son contrôle des concerts et de la billetterie pour nuire à la concurrence, ouvrant ainsi la voie à un procès en mars.

Les revenus de Live Nation au quatrième trimestre ont augmenté de 11,1 % pour atteindre 6,31 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses revenus dans le segment des concerts ont augmenté de 12 % pour atteindre 5,15 milliards de dollars au cours du trimestre, par rapport aux estimations de 4,93 milliards de dollars. Les revenus de la billetterie ont augmenté de 1 % pour atteindre 846,2 millions de dollars au cours du trimestre, contre 841,1 millions de dollars il y a un an.

La société a déclaré une perte de 1,06 $ par action, contre un bénéfice de 56 cents par action au cours du même trimestre de l'année précédente.

Valeurs associées

LIVE NATION ENT
157,640 USD NYSE +1,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manifestation pour la libération des prisonniers politiques devant les bureaux des Nations Unies à Caracas, le 18 février 2026 ( AFP / Juan BARRETO )
    Venezuela: l'Assemblée nationale commence l'examen de la loi d'amnistie
    information fournie par AFP 20.02.2026 00:08 

    L’Assemblée nationale du Venezuela a commencé à débattre à nouveau jeudi de la loi d'amnistie qui doit permettre la libération des détenus politiques au Venezuela, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier lors d'une spectaculaire ... Lire la suite

  • Netflix peut renforcer son offre pour Warner Bros-sources
    Netflix peut renforcer son offre pour Warner Bros-sources
    information fournie par Reuters 20.02.2026 00:01 

    Netflix dispose de ‌liquidités importantes et pourrait augmenter son offre pour ​le propriétaire de HBO Max, Warner Bros Discovery, si Paramount Skydance améliore sa propre proposition, ont ​déclaré deux sources proches du dossier. Warner Bros Discovery fait ​l'objet ... Lire la suite

  • Wall Street a terminé en baisse jeudi
    Wall Street termine en baisse, faiblesse de la "tech"
    information fournie par Reuters 19.02.2026 23:59 

    par Noel Randewich et Twesha Dikshit La Bourse de ‌New York a fini en baisse jeudi, plombée par les pertes des sociétés de capital-investissement et ​par le repli du géant technologique Apple et du détaillant Walmart, même si les gains enregistrés par les industriels ... Lire la suite

  • La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 1er février 2026 ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )
    Nouvelle répétition générale avant l'envoi d'astronautes autour de la Lune
    information fournie par AFP 19.02.2026 23:52 

    La Nasa procède jeudi à un nouveau grand test de sa fusée lunaire SLS afin de déterminer si elle est prête pour le lancement de la mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. Cette répétition ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank