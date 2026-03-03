Live Nation contrôle l'industrie des concerts "brisée", selon le ministère de la Justice à l'ouverture du procès antitrust

* Le ministère de la Justice affirme que Live Nation détient des monopoles sur la billetterie et les salles de spectacles

* Les États américains demandent des dommages et intérêts pour les fans

* Live Nation affirme que les plaintes sont infondées et qu'elles n'aideront pas les fans

(Mise à jour des paragraphes 1 à 3 de la déclaration d'ouverture du ministère de la Justice, ajout du contexte au paragraphe 9 et des points à puces) par Jody Godoy

Ticketmaster et sa société mère Live Nation ont abusé de leur pouvoir de marché pour maintenir des monopoles illégaux dans l'industrie des concerts, a déclaré un avocat du ministère américain de la Justice à un jury mardi , lors de l'ouverture du procès à Manhattan.

Le ministère de la Justice et les procureurs généraux de New York et de 38 autres États, ainsi que de Washington, D.C., affirment que le conglomérat du divertissement a dominé les marchés des événements en direct d'une manière qui a nui aux artistes, aux salles de spectacle et aux fans.

"Aujourd'hui, l'industrie de la billetterie de concert est en panne, en fait l'industrie du concert elle-même est en panne. Elle est contrôlée par un monopoliste. Elle est contrôlée par Live Nation", a déclaré David Dahlquist, avocat du ministère de la Justice.

Dans l'affaire déposée en 2024 , le ministère de la Justice affirme que Live Nation détient des monopoles illégaux sur certains marchés des salles de concert et de la billetterie. Si le ministère de la Justice obtient gain de cause, il pourrait chercher à obliger Live Nation à vendre Ticketmaster ou à restructurer ses contrats. Les États cherchent également à obtenir des compensations pour les fans.

Live Nation a qualifié ces allégations de sans fondement. "L'issue de ce procès ne fera rien pour faire baisser le prix des billets pour les fans ou pour résoudre les problèmes de l'industrie qui leur tiennent le plus à cœur", a déclaré un porte-parole de Live Nation. Le chanteur Kid Rock et Ben Lovett du groupe Mumford & Sons devraient témoigner au procès, de même que des dirigeants de billetteries concurrentes et de salles de spectacles, dont le Madison Square Garden.

Le ministère de la Justice reproche également à Ticketmaster, filiale de la société, d'avoir dominé les services de billetterie par des menaces et des contrats d'exclusivité pluriannuels avec de grandes salles de concert. Le juge du district américain Arun Subramanian a récemment retiré plusieurs plaintes de l'affaire, mais a rejeté la demande de Live Nation de suspendre le procès pour lui permettre de faire appel.

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déposé une plainte distincte contre Ticketmaster, qu'elle accuse d'avoir permis à des revendeurs de billets abusifs de faire fi de ses règles et d'escroquer les fans.