LivCor, détenue par Blackstone, règle à l'amiable les accusations de fixation des prix de location formulées par le ministère de la justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le règlement et le contexte de l'affaire dans les paragraphes 1 à 5)

Le ministère américain de la justice a réglé mardi les plaintes déposées contre LivCor, une société de gestion immobilière de Blackstone BX.N , dans le cadre d'un procès où des propriétaires concurrents s'étaient entendus pour augmenter les loyers en partageant des informations sur les prix de location par l'intermédiaire d'une plateforme logicielle.

Début janvier, le ministère de la justice a poursuivi six grands propriétaires, dont LivCor, alléguant qu'ils utilisaient un logiciel créé par RealPage pour partager illégalement des informations non publiques sur le prix des loyers. Dans le cadre du règlement, LivCor a accepté de ne pas fixer les prix sur la base d'informations non publiques d'autres propriétaires ou d'utiliser un logiciel tiers à cette fin.

Abigail Slater, procureur général adjoint du ministère de la justice, a déclaré que cet accord s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le président Donald Trump pour faire baisser les prix pour les Américains. Le président républicain est confronté à une faible cote de popularité pour sa gestion de l'économie américaine et a déclaré que son prédécesseur Joe Biden était à blâmer pour le coût élevé de la vie.

"Les propriétaires américains savent que les lois sur la concurrence protègent les locataires contre les préjudices causés par les concurrents qui partagent des informations sensibles sur le plan concurrentiel ou alignent leurs prix, que ce soit par le biais d'un algorithme ou d'une autre manière", a déclaré Abigail Slater mardi.

Le ministère de la justice a poursuivi RealPage l'année dernière, dans le cadre de sa première affaire portant sur une collusion algorithmique présumée , une pratique selon laquelle les concurrents introduisent des données tarifaires non publiques dans un logiciel qui génère des recommandations. Le ministère de la justice a conclu un accord avec RealPage le mois dernier après que la société a accepté une surveillance de trois ans et des limites sur la manière dont elle utilise les données.

Cortland Management et Greystar Management Services ont également conclu un accord avec le ministère de la justice.