Lithium Americas s'envole de 90 % alors que Washington envisage une prise de participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions aux paragraphes 1, 10 et 17) par Arunima Kumar et Purvi Agarwal

Lesactions de Lithium Americas

LAC.TO ont clôturé à 8,32 dollars après avoir bondi de près de 90 % mercredi après que Reuters a rapporté que l'administration Trump cherchait à obtenir une participation pouvant aller jusqu'à 10 % dans le mineur, dans le dernier signe de l'intervention de Washington dans les industries qu'elle considère comme essentielles à la sécurité nationale.

Mardi en fin de journée, Reuters a cité deux personnes familières avec les discussions qui ont déclaré que l'administration envisageait cette participation dans le cadre des négociations sur un prêt de 2,26 milliards de dollars du ministère de l'Énergie pour le projet de lithium Thacker Pass de la société dans le Nevada, la plus grande mine de lithium prévue dans l'hémisphère occidental.

La société canadienne Lithium Americas a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers avec le ministère américain de l'énergie et General Motors GM.N au sujet du prêt Thacker Pass.

Cette initiative souligne le recours croissant du président Donald Trump à la propriété directe du gouvernement pour orienter les secteurs stratégiques et réduire la dépendance à l'égard de la Chine, qui domine le raffinage de nombreux minéraux essentiels.

La Chine produit plus de 40 000 tonnes de lithium par an, ce qui la place au troisième rang après l'Australie et le Chili, mais elle domine le raffinage, transformant plus de 75 % du lithium mondial en matériau de qualité batterie.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré qu'une participation du gouvernement donnerait du crédit à l'achèvement du projet Thacker Pass et à son expansion en plusieurs phases, avec peut-être une amélioration des conditions économiques.

Le projet est considéré comme une pièce maîtresse dans la construction d'une chaîne d'approvisionnement nationale dans le cadre de la volonté de longue date de Washington de stimuler la production américaine de lithium, un métal utilisé pour fabriquer des batteries pour les véhicules électriques et d'autres appareils électroniques.

L'administration Trump a récemment décidé de prendre une participation dans le fabricant de puces Intel INTC.O à la suite d'un accord qui ferait du ministère de la Défense le principal actionnaire de MP Materials MP.N , un fabricant de terres rares.

Selon Jefferies, la préférence de l'administration pour les prises de participation, considérée comme un coût politique moins élevé que les augmentations d'impôts, peut soutenir le financement, les bénéfices des entreprises et les rendements favorables sur le capital investi.

Les actions de Lithium Americas cotées au Canada et aux États-Unis étaient toutes deux en hausse d'environ 97 %, à 8,37 dollars canadiens et 6,03 dollars américains , respectivement. La valeur marchande de la société s'élevait àenviron 1,46 milliard de dollars à la dernière clôture de la Bourse de New York.

LES ACCORDS D'ÉCOULEMENT SONT ESSENTIELS

GM, qui a investi 625 millions de dollars dans la mine l'année dernière pour une participation de 38 %, a le droit d'acheter tout le lithium de la première phase du projet et une partie de la deuxième phase pendant 20 ans, bien que les représentants de Trump cherchent maintenant à obtenir une garantie que GM achètera le métal, selon les sources.

Mohamed Sidibe, analyste chez NBCFM Research, a déclaré que le modèle MP Materials-DoD montre comment les capitaux publics, les achats à long terme et le soutien des prix peuvent faire dérailler les projets stratégiques.

Il a ajouté que pour Lithium Americas, une approche similaire pourrait renforcer le financement et la durabilité du projet, bien qu'elle puisse diluer les actionnaires existants.

Le projet Thacker Pass devrait entrer en production en 2028.

Seth Goldstein, analyste chez Morningstar, a déclaré qu'une prise de participation pourrait inclure des garanties de prix d'achat, ce qui pourrait rendre Thacker Pass rentable même si les prix du lithium restent bas plus longtemps.

Les nouvelles ont également stimulé d'autres mineurs de lithiumau cours de la session. Albemarle ALB.N a gagné 1,85%, tandis que Sigma Lithium SGML.O a grimpé de 7,2%. Les actions cotées en bourse de SQM SQM.N ont augmenté de 1,1%.