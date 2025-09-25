 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 780,27
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lithium Americas poursuit sa progression alors que le gouvernement américain envisage de prendre une participation dans l'entreprise
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions cotées en bourse de Lithium Americas LAC.TO , LAC.N ont augmenté de 38,4% à 8,33 $ dans les échanges de pré-marché, prolongeant les gains de mercredi

** LAC a bondi de 95% au cours de la séance précédente à la suite d'un rapport de Reuters tard mardi, selon lequel l'administration Trump cherche à obtenir une participation pouvant aller jusqu'à 10% dans le mineur

** La société a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers avec le département américain de l'énergie et General Motors GM.N sur le prêt Thacker Pass

** À la dernière clôture, les actions de LAC ont augmenté de 102,4 % YTD

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
59,910 USD NYSE +2,25%
LITHIUM
8,350 CAD TSX +97,87%
LITHIUM
6,005 USD NYSE +95,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank