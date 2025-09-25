Lithium Americas poursuit sa progression alors que le gouvernement américain envisage de prendre une participation dans l'entreprise

25 septembre - ** Les actions cotées en bourse de Lithium Americas LAC.TO , LAC.N ont augmenté de 38,4% à 8,33 $ dans les échanges de pré-marché, prolongeant les gains de mercredi

** LAC a bondi de 95% au cours de la séance précédente à la suite d'un rapport de Reuters tard mardi, selon lequel l'administration Trump cherche à obtenir une participation pouvant aller jusqu'à 10% dans le mineur

** La société a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers avec le département américain de l'énergie et General Motors GM.N sur le prêt Thacker Pass

** À la dernière clôture, les actions de LAC ont augmenté de 102,4 % YTD