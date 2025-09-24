Lithium Americas grimpe en flèche suite à l'annonce de l'administration Trump cherchant à prendre une participation dans le capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions cotées de Lithium Americas ont bondi de plus de 70 % dans les échanges avant bourse mercredi après qu'un rapport ait indiqué que l'administration Trump cherchait à prendre une participation pouvant aller jusqu'à 10 % dans le secteur minier, le dernier signe d'implication dans les industries que le gouvernement considère comme essentielles à la sécurité nationale.

Reuters a rapporté mardi en fin de journée , citant deux personnes familières avec les discussions, que l'administration discutait d'une prise de participation dans la société LAC.N LAC.TO dans le cadre de pourparlers visant à renégocier un prêt gouvernemental de 2,26 milliards de dollars pour sa mine de lithium de Thacker Pass.

"Les marchés peuvent considérer les prises de participation comme un indicateur avancé d'un ROIC favorable (retour sur capital investi)... l'incitation à prendre des participations semble nettement plus élevée que le retrait du financement", ont déclaré les analystes de Jefferies.

Le prêt du département américain de l'énergie pour le projet Thacker Pass, une entreprise avec General Motors GM.N , a été approuvé par Trump à la fin de son premier mandat.

Les actions du constructeur automobile, qui détient 38 % de la mine, ont gagné 2,9 % avant la cloche.

Lorsqu'elle ouvrira en 2028, le projet devrait devenir la plus grande source de lithium de l'hémisphère occidental et pourrait dépasser de loin l'installation d'Albemarle ALB.N , plus grande dans la région.

Le projet a longtemps été présenté comme un moyen essentiel de stimuler la production de minéraux essentiels aux États-Unis et de réduire la dépendance à l'égard de la Chine, le plus grand transformateur de lithium au monde.

L'administration Trump a également pris une participation dans le fabricant de puces Intel INTC.O et dans la société minière MP Materials MP.N dans le cadre des efforts visant à améliorer l'activité manufacturière nationale et à relocaliser les chaînes d'approvisionnement aux États-Unis.

Lithium Americas s'est scindée en deux, séparant ses activités nord-américaines et argentines en novembre 2022 afin de se concentrer sur le projet Thacker Pass.

La perte nette de la société a presque doublé au cours du deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, comme l'a montré son rapport de résultats le mois dernier.

L'action était en hausse de 67,1 % à 5,13 $ avant la cloche, après avoir chuté de près de 7 % au cours de la séance précédente.

Les nouvelles ont également stimulé d'autres sociétés minières de lithium. Albemarle a gagné 5,2 % tandis que Sigma Lithium SGML.O a grimpé de 5,3 %. Les actions cotées de SQM

SQM.N ont augmenté de 2,7 % dans un faible volume.