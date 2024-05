Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lisi: renforcement du partenariat avec Watch Out information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Lisi annonce un renforcement de son partenariat qui dure depuis près de 20 ans avec Watch Out, avec lequel il a développé une solution disruptive d'IA (intelligence artificielle) pour l'usinage entièrement autonome, solution aujourd'hui opérationnelle.



'Il s'agit d'une machine de production autonome qui s'autocorrige en permanence en fonction des données générées et captées en temps réel sur les pièces et les outils', explique Emmanuel Neildez, directeur général de Lisi Aerospace.



Lisi va ainsi accompagner Watch Out dans le déploiement de cette solution d'usinage de précision autonome clé en main, désormais prête à s'intensifier, et prendre une participation minoritaire dans sa holding par le biais d'une augmentation de capital.





