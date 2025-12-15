 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lisi rejoint les indices SBF 120 et CAC Mid 60
information fournie par AOF 15/12/2025 à 17:59

(AOF) - Le groupe Lisi annonce qu’il est inclus dans l’indice SBF 120 et qu’il a maintenant rejoint l’indice CAC Mid 60, à la suite de la révision trimestrielle du Conseil Scientifique des Indices d’Euronext Paris. Cette décision sera mise en œuvre à compter du vendredi 19 décembre 2025 après la clôture du marché, et sera effective à compter du lundi 22 décembre 2025. "Cette reconnaissance constitue un témoignage fort de la confiance durable des marchés financiers dans notre vision stratégique et notre capacité à la mettre en œuvre", a déclaré Emmanuel Viellard, directeur général du groupe Lisi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

LISI
50,8000 EUR Euronext Paris +2,63%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank