Lisi rejoint les indices SBF 120 et CAC Mid 60

(AOF) - Le groupe Lisi annonce qu’il est inclus dans l’indice SBF 120 et qu’il a maintenant rejoint l’indice CAC Mid 60, à la suite de la révision trimestrielle du Conseil Scientifique des Indices d’Euronext Paris. Cette décision sera mise en œuvre à compter du vendredi 19 décembre 2025 après la clôture du marché, et sera effective à compter du lundi 22 décembre 2025. "Cette reconnaissance constitue un témoignage fort de la confiance durable des marchés financiers dans notre vision stratégique et notre capacité à la mettre en œuvre", a déclaré Emmanuel Viellard, directeur général du groupe Lisi.

