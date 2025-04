Lisi: progression de 8% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 16:17









(CercleFinance.com) - Le groupe Lisi fait part d'une progression de 8,3% de son chiffre d'affaires à 486,7 millions d'euros au premier trimestre 2025 (+7,5% retraité des variations des devises et de l'effet de périmètre), progression essentiellement tirée par l'aéronautique.



La division Lisi Aerospace a en effet connu une croissance de 16,6% de son CA, portée par la forte demande de l'ensemble du secteur aéronautique dans un contexte de hausses de cadences, tandis que Lisi Automotive a vu son CA se contracter de 5,7%.



Les performances du trimestre permettent au groupe industriel de conforter les guidances annoncées précédemment à savoir, l'amélioration pour un troisième exercice consécutif de ses indicateurs financiers de référence dont le résultat opérationnel courant.





Valeurs associées LISI 26,1500 EUR Euronext Paris -3,33%