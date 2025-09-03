LISI : Peugeot Invest engage la cession de 5,8% du capital

(AOF) - Peugeot Invest a annoncé avoir engagé la cession de 2,7 millions d'actions LISI, représentant 5,8 % du capital, dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs qualifiés. La holding, qui représente les intérêts de la famille Peugeot, précise que les sociétés du groupe familial Peugeot accompagnent le développement de LISI depuis 1977. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 8 septembre 2025. À l'issue de l'opération, Peugeot Invest a l'intention de présenter sa démission du conseil d'administration de LISI.

Peugeot Invest s'est engagée à conserver l'intégralité de sa participation résiduelle pour une période expirant 120 jours après le règlement-livraison de l'opération, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

