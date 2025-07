Lisi: entouré après ses résultats du 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 14:55









(Zonebourse.com) - Lisi s'adjuge 7% après la publication d'un résultat net en croissance de 22% à 38,5 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, avec une marge opérationnelle courante améliorée de 3,8 points à 9,8%, 'traduisant un fort levier opérationnel'.



A un record de 978,8 millions d'euros, le chiffre d'affaires du fournisseur de fixations et de composants d'assemblage a augmenté de 8,3% (+9,7% en organique), reflétant notamment les fortes montées en cadence dans tous les segments du marché aéronautique.



Ces performances renforcent la confiance de Lisi dans ses objectifs 2025 'd'améliorer, pour la troisième année consécutive, ses principaux indicateurs financiers, notamment le résultat opérationnel courant, tout en maintenant la génération d'un FCF positif'.





Valeurs associées LISI 40,8500 EUR Euronext Paris +6,38%