 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lisi démarre sur les chapeaux de roue, Berenberg optimiste sur les perspectives
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 09:56

Le titre Lisi s'adjuge la plus forte progression de l'indice SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris à la suite d'une initiation par Berenberg qui se montre confiant sur les perspective à long terme du spécialiste de la fabrication de composants pour les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et du médical.

Vers 9h30, l'action prend 5,2% à 71 euros dans des volumes déjà nourris. Le titre évolue à un plus haut niveau depuis son introduction en Bourse, en 1999.

Dans une note intitulée "Attachez vos ceintures" publiée ce matin, l'intermédiaire financier juge que le groupe industriel, vieux de 250 ans, est un acteur bien établi du secteur qui présente un narratif d'investissement séduisant au vu de son positionnement sur ses métiers, d'abord l'automobile mais surtout l'aéronautique.

"Si le contexte géopolitique actuel présente un facteur de risque dans une optique de court terme, les perspectives de long terme de Lisi demeurent fondamentalement solides", estiment les analystes.

Berenberg initie ainsi la couverture du titre à l'achat avec un objectif de cours de 81 euros.

Si le groupe basé dans le Territoire de Belfort affiche une visibilité limitée dans l'automobile, il bénéficie actuellement d'un carnet de commandes solide, gagne des parts de marché et augmente ses capacités dans le segment de l'aéronautique, ce qui lui a permis de dépasser les prévisions du marché en 2025 et sur son premier trimestre.

Après avoir livré un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres sur les trois premiers mois de l'année, la société devrait même parvenir à accélérer la cadence durant le reste de l'exercice, d'après les analystes.

Valeurs associées

LISI
69,6000 EUR Euronext Paris +3,11%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 22.06.2026 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Pierre et Vacances-Center Parcs visé par une offre de rachat par un fonds émirati
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.06.2026 11:36 

    Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé lundi faire l'objet d'une offre ferme de rachat de la part de la société d'investissement émiratie Mubadala Capital sur la totalité de ses actions. L'offre a reçu le soutien du conseil

  • STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 22.06.2026 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le géographe français Yves Lacoste pose près de la chaise à porteurs du navigateur La Pérouse, le 22 mars 2001 à la Société de Géographie de Paris ( AFP / JOEL ROBINE )
    Yves Lacoste, fondateur de l'école française de géopolitique, est mort
    information fournie par AFP 22.06.2026 11:31 

    Le géographe Yves Lacoste, disparu samedi à l'âge de 96 ans, était considéré comme le fondateur de l'école française de géopolitique grâce à un ouvrage iconoclaste publié en 1976 et devenu un classique: "La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre". Lorsque ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,65 -34,45%
CAC 40
8 375,7 -0,54%
Pétrole Brent
79,32 +0,08%
KALRAY
8,6 -2,27%
GENFIT
10,9 +2,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank