Lisi démarre sur les chapeaux de roue, Berenberg optimiste sur les perspectives

Le titre Lisi s'adjuge la plus forte progression de l'indice SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris à la suite d'une initiation par Berenberg qui se montre confiant sur les perspective à long terme du spécialiste de la fabrication de composants pour les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et du médical.

Vers 9h30, l'action prend 5,2% à 71 euros dans des volumes déjà nourris. Le titre évolue à un plus haut niveau depuis son introduction en Bourse, en 1999.

Dans une note intitulée "Attachez vos ceintures" publiée ce matin, l'intermédiaire financier juge que le groupe industriel, vieux de 250 ans, est un acteur bien établi du secteur qui présente un narratif d'investissement séduisant au vu de son positionnement sur ses métiers, d'abord l'automobile mais surtout l'aéronautique.

"Si le contexte géopolitique actuel présente un facteur de risque dans une optique de court terme, les perspectives de long terme de Lisi demeurent fondamentalement solides", estiment les analystes.

Berenberg initie ainsi la couverture du titre à l'achat avec un objectif de cours de 81 euros.

Si le groupe basé dans le Territoire de Belfort affiche une visibilité limitée dans l'automobile, il bénéficie actuellement d'un carnet de commandes solide, gagne des parts de marché et augmente ses capacités dans le segment de l'aéronautique, ce qui lui a permis de dépasser les prévisions du marché en 2025 et sur son premier trimestre.

Après avoir livré un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres sur les trois premiers mois de l'année, la société devrait même parvenir à accélérer la cadence durant le reste de l'exercice, d'après les analystes.