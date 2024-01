Lisi chute : Peugeot Invest vend 4% du capital

Peugeot Invest, représentée au sein de la gouvernance de la société, indique qu'elle "continuera de jouer son rôle d'actionnaire actif et confirme son soutien au management et à sa stratégie". Peugeot Invest s'engage à ne pas céder de titres durant une période de 180 jours après le règlement-livraison du placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

A la suite de cette opération, la holding qui représente les intérêts de la famille Peugeot détient environ 10% du capital et 5% des droits de vote de Lisi.

(AOF) - Peugeot Invest a vendu 1,9 million de titres Lisi, représentant environ 4,08 % du capital de la société, au prix de 21 euros par action. En Bourse, le titre du groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions d’assemblage chute de 10,46% à 21,40 euros. Le placement a été réalisé par construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels pour un montant total d’environ 40 millions d’euros.

