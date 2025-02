Lisi a finalisé la cession de sa filiale Lisi Automotive Nomel

(AOF) - Lisi Automotive, filiale du groupe Lisi, annonce avoir définitivement finalisé la cession de l'intégralité des actions de sa filiale Lisi Automotive Nomel à ZB Invest GmbH. Cette société qui sera renommée ZB Nomel à l'issue de la cession, est située à La Ferté Fresnel (61), en France, et a réalisé un chiffre d'affaires de 35,2 millions d'euros en 2024, avec 188 collaborateurs. Les filiales de Lisi Automotive maintiendront leurs achats de rondelles et d'écrous auprès de ZB Nomel pour les applications automobiles de ses clients.

Avec cette cession, Lisi Automotive "poursuit le recentrage de ses activités sur les solutions de fixation et les composants mécaniques à forte valeur ajoutée". Le groupe ZB Invest consolide ses positions dans la production et la vente d'écrous pour les marchés de l'automobile, du poids lourd, de divers marchés industriels et de la distribution.

Lisi Automotive Nomel a été déconsolidée au 31 décembre 2024 et toutes les conséquences de cette cession ont été anticipées sur l'exercice 2024 précise la société.

