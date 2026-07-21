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Lisata s'effondre alors que l'acquéreur Kuva n'a pas réussi à financer le rachat dans les délais
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action de la société de développement pharmaceutique Lisata Therapeutics LSTA.O recule de 30,8 % pour atteindre son plus bas niveau depuis près de six mois, à 2,44 dollars

** Lisata indique que Kuva Labs, la société qui cherche à l'acquérir, n'a pas réglé les actions apportées dans le cadre de l'offre publique d'achat après avoir informé la société qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir un financement suffisant – document déposé auprès de la SEC

** Kuva avait convenu en janvier d’acquérir Lisata, bien que la structure exacte en numéraire et en droits ait été révisée à plusieurs reprises et que la date limite de l’offre publique d’achat ait été prolongée à plusieurs reprises

** L’offre publique d’achat lancée par Kuva Acquisition Corp, une filiale de Kuva Labs, a expiré tard dans la soirée du 20 juillet

** Environ 6,1 millions d’actions, soit environ 66,8 % du total des actions en circulation de Lisata, ont été apportées à l’offre et n’ont pas été retirées, remplissant ainsi la condition d’acceptation minimale

** Lisata a déclaré que toutes les conditions de l’offre avaient été remplies, mais Kuva a indiqué qu’elle n’avait pas pu obtenir un financement suffisant à temps

** Kuva n’a ni accepté ni réglé les actions, et Lisata indique qu’elle examine actuellement ses options juridiques

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 89 % depuis le début de l'année

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LISATA THERPTCS
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