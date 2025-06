Liontrust externalise ses activités de négociation pour les fonds à BNY

Liontrust a externalisé ses activités de négociation pour les fonds d’investissement et les comptes institutionnels auprès du groupe Buy-Side Trading Solutions de Bank of New York Mellon Corporation.

Les traders de Liontrust basés au Royaume-Uni ont rejoint BNY, assurant ainsi la continuité du service pour ses équipes d’investissement et ses clients. L’externalisation du trading à BNY permettra à Liontrust d’accéder à un réseau mondial de courtiers et de lieux de négociation, ce qui lui permettra de réagir en temps réel aux évolutions du marché et d'étendre ses capacités au-delà des heures d’ouverture des marchés au Royaume-Uni.