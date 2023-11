Liontrust AM décollecte de 3,2 milliards de livres pour son premier semestre

Liontrust Asset Management a accusé des rachats nets de 3,2 milliards de livres sur les six mois au 30 septembre.

La décollecte de Liontrust s’explique principalement par le désaveu pour les actions britanniques, qui constitue une majorité des actifs de la société de gestion.

Les encours de la société de gestion britannique, candidat malheureux au rachat de GAM , ont reculé de 12?% sur les six mois à 27,7 milliards de livres. Le 9 novembre, les encours ressortaient à 26,6 milliards de livres.

Le bénéfice ajusté avant impôt est ressorti à 36 millions de livres, en repli de 16?% par rapport à la période correspondante de l’année dernière. Avant impôt, Liontrust publie une perte statutaire de 10,1 millions de livres, contre un bénéfice de 14,1 millions en 2022. Cela inclut des charges de 46,2 millions liées aux acquisitions et aux coûts de restructuration qui y sont associés. L’acquisition avortée de GAM a représenté une charge exceptionnelle de « pas plus de 11 millions de livres », dont 8 millions ont été intégrés sur la période.

John Ions, le directeur général, a reconnu que la période est « difficile pour le secteur de la gestion d’actifs ». Dans cet environnement, il indique avoir plusieurs axes prioritaires. La société cherche à élargir sa base de talents et son offre et renforcer sa distribution à l’international. « Pour soutenir les équipes d’investissement et de distribution, nous révisons notre modèle opérationnel et nous investissons dans l’infrastructure opérationnelle de la société », ajoute-t-il.

Laurence Marchal