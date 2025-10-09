Liontown Resources modifie les accords de prêt et d'approvisionnement avec Ford Motor ; les actions progressent

Liontown Resources LTR.AX a déclaré jeudi qu'elle avait modifié son prêt et ses accords d'approvisionnement en spodumène avec Ford Motor F.N , dans le but de renforcer les liquidités à court terme et d'obtenir plus de flexibilité dans la commercialisation de la production alors que la production augmente dans son projet de lithium Kathleen Valley en Australie-Occidentale.

Selon les conditions révisées, Liontown a déclaré que les paiements du principal et des intérêts dus à Ford au cours de l'exercice 2026 seraient reportés de 12 mois; toutes les autres conditions du prêt sont restées inchangées.

Les actions du producteur de minéraux pour batteries ont grimpé de 3,4% à 1,065 dollar australien, leur plus haut depuis la mi-juin 2024, surperformant l'indice de référence plus large S&P/ASX 200 .AXJO , qui a augmenté de 0,3% à 2318 GMT.

La société a également réduit de moitié le volume de concentré de spodumène restant à livrer à Ford à partir de 2027 à 256 250 tonnes métriques sèches et a déclaré qu'aucune livraison n'aurait lieu en 2027 et 2028.

Liontown a ajouté que Ford a la possibilité de renoncer à ses engagements "take-or-pay" pour ces volumes restants.

Les modifications permettraient à Liontown de vendre davantage de produits sur le marché au comptant ou de conclure de nouveaux partenariats stratégiques, a-t-elle déclaré.

L'accord modifié intervient une semaine après que Liontown, dont le siège est à Perth, a déclaré qu' elle réviserait les conditions de prix avec Tesla TSLA.O dans le cadre de leur accord d'achat à long terme, le mineur cherchant à s'exposer plus largement aux références de prix du lithium.