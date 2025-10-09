 Aller au contenu principal
Liontown Resources modifie les accords de prêt et d'approvisionnement avec Ford Motor ; les actions progressent
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 01:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte, mouvements d'actions à partir du paragraphe 3)

Liontown Resources LTR.AX a déclaré jeudi qu'elle avait modifié son prêt et ses accords d'approvisionnement en spodumène avec Ford Motor F.N , dans le but de renforcer les liquidités à court terme et d'obtenir plus de flexibilité dans la commercialisation de la production alors que la production augmente dans son projet de lithium Kathleen Valley en Australie-Occidentale.

Selon les conditions révisées, Liontown a déclaré que les paiements du principal et des intérêts dus à Ford au cours de l'exercice 2026 seraient reportés de 12 mois; toutes les autres conditions du prêt sont restées inchangées.

Les actions du producteur de minéraux pour batteries ont grimpé de 3,4% à 1,065 dollar australien, leur plus haut depuis la mi-juin 2024, surperformant l'indice de référence plus large S&P/ASX 200 .AXJO , qui a augmenté de 0,3% à 2318 GMT.

La société a également réduit de moitié le volume de concentré de spodumène restant à livrer à Ford à partir de 2027 à 256 250 tonnes métriques sèches et a déclaré qu'aucune livraison n'aurait lieu en 2027 et 2028.

Liontown a ajouté que Ford a la possibilité de renoncer à ses engagements "take-or-pay" pour ces volumes restants.

Les modifications permettraient à Liontown de vendre davantage de produits sur le marché au comptant ou de conclure de nouveaux partenariats stratégiques, a-t-elle déclaré.

L'accord modifié intervient une semaine après que Liontown, dont le siège est à Perth, a déclaré qu' elle réviserait les conditions de prix avec Tesla TSLA.O dans le cadre de leur accord d'achat à long terme, le mineur cherchant à s'exposer plus largement aux références de prix du lithium.

Véhicules électriques

Valeurs associées

FORD MOTOR
11,745 USD NYSE -1,51%
LIONTOWN
0,578 EUR Tradegate +8,98%
LIONTOWN
0,6705 USD OTCBB +3,36%
TESLA
438,6900 USD NASDAQ +1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

