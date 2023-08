Lionel Pellicer et Éric Galiègue : «L'intelligence artificielle va de plus en plus faire partie des outils du gérant»

Lionel Pellicer, cofondateur de Phiadvisor Éric Galiègue, fondateur de Valquant. (© DR)

L'intelligence artificielle (IA) révolutionne la gestion d'actifs en améliorant les performances de la gestion active, en mesurant la rentabilité et en maîtrisant les risques. L'IA analyse les risques de portefeuille, identifiant des corrélations insoupçonnées pour développer de nouvelles approches. L'IA devient un complément clé pour les gestionnaires d'actifs et pourrait façonner une gestion hybride homme/IA. Une analyse de Lionel Pellicer et Éric Galiègue.

Lionel Pellicer : diplômé de Centrale Supélec et membre de la Sfaf, il a notamment travaillé chez Fideuram Wargny et Alphavalue avant de fonder Phiadvisor avec Christophe Scalabre, et de concevoir ses algorithmes.

Éric Galiègue : économiste de formation (diplômé de l’université catholique de Lille et de Paris II) et membre de la Sfaf. Après une première expérience d’analyse financière dans le groupe Paribas, il a fondé Valquant en 1993 pour suivre et anticiper les marchés financiers, ainsi qu’évaluer les entreprises pour le compte des investisseurs.

Quel est l'apport de l'intelligence artificielle dans la gestion d'actifs ?

Lionel Pellicer : L’intelligence artificielle (IA) constitue une nouvelle étape dans l’amélioration des performances de la gestion active, mesurées par la rentabilité, mais aussi par le contrôle du risque. L’IA permet d’analyser les risques d’un portefeuille, liés par exemple à une trop forte concentration de valeurs réagissant de la même manière à un facteur donné (les taux d’intérêt, les cours du pétrole, etc.). Elle améliore l’approche dite «d’exploration», qui permet aux algorithmes de travailler sur des corrélations que l’homme n’aurait pas imaginées, et qui sont source d’opportunités pour développer de nouvelles approches.

Comment le modèle de Phiadvisor se distingue de la gestion quantitative ?

Éric