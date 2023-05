Linxea : entrée d'IK Partners à son capital

(AOF) - Le groupe Irbis Finance (Linxea et Irbis Solutions), emmené par Antoine Delon et Yves Conan, et accompagné depuis 2015 par NextStage AM et Matignon Investissement et Gestion, ouvre son capital à IK Partners afin d'accélérer son développement. L'opération est soumise à l'accord de l'AMF. Linxea, plateforme, totalement dématérialisée, est passée de 20 000 clients et 800 millions d'euros encours sous gestion en 2015 à 90 000 clients et 2,8 milliards d'euros d'encours sous gestion aujourd'hui. Le groupe a ainsi multiplié par 10 ses revenus en seulement 7 ans.

L'entrée d'IK Partners en tant qu'actionnaire minoritaire au capital du groupe permet de démarrer une nouvelle étape de son développement.

" L'arrivée d'IK Partners au tour de table ouvre une nouvelle étape de l'histoire du groupe et nous nous en réjouissons ", a fait savoir la direction du groupe Irbis Finance.