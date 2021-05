Linkeys : nomination de Damien Bigot, Directeur des nouvelles technologies

Linkeys, la solution 100% digitale du groupe Mare Nostrum dédiée au recrutement par cooptation, annonce la poursuite de son développement avec la nomination de

Damien Bigot au poste de Directeur des nouvelles technologies.

Docteur en Intelligence Artificielle, Damien Bigot cofonde en 2014 la start-up Coovia.fr, spécialisée dans le covoiturage des trajets domicile-travail. Directeur technique et scientifique pendant 4 ans, il intègre ensuite Umlaut Company, société d'ingénierie qui conseil et développe des produits pour le compte de grandes entreprises (ex : Airbus, Renault...). Data Scientist puis Responsable du département de R&D, sa mission principale était de digitaliser l'ensemble des métiers au sein d'Umlaut Company afin d'optimiser l'ensemble des process.

L'expertise pointue de Damien Bigot dans la création et la stratégie de développement d'un produit permet à Linkeys de continuer à innover pour proposer des solutions toujours plus efficientes à ses utilisateurs. Par ailleurs, celui-ci travaille d'ores et déjà à la mise en œuvre d'un projet scientifique entre Linkeys et des universités afin de proposer puis superviser une thèse dans le domaine du recrutement.