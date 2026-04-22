LinkedIn nomme un initié, Daniel Shapero, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société LinkedIn de Microsoft

MSFT.O a nommé Daniel Shapero, son directeur général des opérations, au poste de directeur général, faisant appel à un vétéran du site de réseautage professionnel pour le guider dans une ère de changement axée sur l'IA.

M. Shapero, qui a rejoint LinkedIn en 2008 en tant que directeur général du réseau de recherche LinkedIn, remplacera Ryan Roslansky au poste de directeur général.

Ce changement de direction, qui prend effet immédiatement, intervient alors que LinkedIn cherche à renforcer son rôle au centre d'une main-d'œuvre transformée par l'IA. La plateforme compte plus de 1,3 milliard de membres et représentait 6,3 % du chiffre d'affaires annuel de Microsoft en 2025.

"L'IA va transformer la façon dont les gens travaillent et évoluent dans leur carrière plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent", a déclaré M. Roslansky.

L'entreprise a également nommé Mohak Shroff président de Platforms & Digital Work.