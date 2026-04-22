 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LinkedIn nomme un initié, Daniel Shapero, au poste de directeur général
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 19:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société LinkedIn de Microsoft

MSFT.O a nommé Daniel Shapero, son directeur général des opérations, au poste de directeur général, faisant appel à un vétéran du site de réseautage professionnel pour le guider dans une ère de changement axée sur l'IA.

M. Shapero, qui a rejoint LinkedIn en 2008 en tant que directeur général du réseau de recherche LinkedIn, remplacera Ryan Roslansky au poste de directeur général.

Ce changement de direction, qui prend effet immédiatement, intervient alors que LinkedIn cherche à renforcer son rôle au centre d'une main-d'œuvre transformée par l'IA. La plateforme compte plus de 1,3 milliard de membres et représentait 6,3 % du chiffre d'affaires annuel de Microsoft en 2025.

"L'IA va transformer la façon dont les gens travaillent et évoluent dans leur carrière plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent", a déclaré M. Roslansky.

L'entreprise a également nommé Mohak Shroff président de Platforms & Digital Work.

Valeurs associées

MICROSOFT
431,0650 USD NASDAQ +1,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank