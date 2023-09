Linedata: spéculations relancées sur un retrait de la cote information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 15:51

(CercleFinance.com) - Linedata grimpe en Bourse ce lundi, analystes et gérants évoquant de nouveau le scénario d'un possible retrait de la cote du concepteur de logiciels financiers.



L'action prend actuellement plus de 7%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien, alors que l'indice CAC Mid & Small recule au même moment de 0,7%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Antoine Curchod, gérant chez La Française AM, souligne que l'éditeur de logiciels pour la gestion d'actifs, l'administration de fonds et l'assurance pourrait constituer un candidat potentiel à un retrait de la Bourse.



'En effet, la société a procédé à une OPRA en fin d'année dernière', rappelle le professionnel, soulignant que le concert formé par le PDG et la société Amanaat possède 74,95% du capital et 83,17% des droits de votes.



Le gérant ajute que Linedata affiche un profil plutôt défensif dans l'environnement actuel du fait de ses revenus récurrents, ainsi qu'une valorisation raisonnable avec un PER à 12 mois de 10,2x.



Ces commentaires figurent dans une note d'Euroland consacrée à Linedata et intitulée 'La pépite de la semaine'.



Tous les lundis, la société de Bourse parisienne met en valeur dans sa 'newsletter' une petite ou moyenne capitalisation de la cote parisienne privilégiée par les gérants 'sell side'.



Porté par des spéculations quant à un éventuel retraite de la cote, le titre Linedata a progressé de plus de 30% sur les 12 mois écoulés.



Jeudi dernier, l'action avait gagné plus de 2% suite à la présentation de résultats semestriels qui l'ont vu confirmer son objectif d'une croissance organique et d'une amélioration de sa rentabilité au deuxième semestre.