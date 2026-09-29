Linedata s'allie à AutoRek

L'éditeur de solutions informatiques pour la finance Linedata annonce un partenariat stratégique avec AutoRek, fintech spécialisée dans la gestion des données financières et le rapprochement, en vue de "transformer les opérations de gestion d'actifs".

Dans ce cadre, les clients de Linedata pourront accéder à la plateforme de rapprochement automatisé d'AutoRek sous la forme d'un service entièrement managé, reposant sur le modèle de co-sourcing de Linedata, et bénéficieront ainsi d'une solution sans avoir à en assurer l'acquisition, le déploiement ou la gestion.

Complémentaire à la plateforme de rapprochement de Linedata, la solution viendra enrichir sa gamme de services managés. Formées et certifiées par AutoRek, les équipes opérationnelles de Linedata utiliseront la solution pour le compte de leurs clients.

Cette collaboration illustre la stratégie de Linedata, qui entend proposer une gamme complète de solutions technologiques dédiées à la gestion d'actifs, tout en conservant une approche ouverte et indépendante des technologies utilisées, explique la société.

Le partenariat renforce également la présence des deux entreprises, en ouvrant à Linedata l'accès aux clients d'AutoRek au Royaume-Uni et en Europe du Nord, et en permettant à AutoRek d'accélérer son développement en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et en France.