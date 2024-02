Linedata : recul du résultat net annuel mais des ventes en progression

(AOF) - En 2023, le résultat net de Linedata recule de 3,6% ressortant à 25,5 millions d'euros, soit une marge nette de 13,9%. Toutefois, le résultat opérationnel, à 37,9 millions d'euros, progresse plus fortement de 11%, en raison notamment d'un niveau de dépréciation et de provisions moindre que l'année précédente et d'une baisse des amortissements relatifs aux immobilisations corporelles et aux contrats de location. Le bénéfice net par action affiche 5,14 euros en 2023 contre 4,30 euro en 2022, bénéficiant de la réduction du nombre de titres formant le capital, à la suite de l'OPRA de décembre 2022

En outre, Linedata a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 183,3 millions d'euros, en progression de 6,1% par rapport à 2022. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique atteint 6,2%, portée par la bonne orientation de l'ensemble des métiers de Linedata.

Grâce à la forte récurrence de son modèle économique et à la bonne maîtrise de ses coûts, Linedata affiche en 2023 une marge d'Ebitda solide à 29,1%, stable par rapport à l'exercice précédent. L'EBITDA du groupe ressort à 53,3 millions d'euros en progression de 5,3% par rapport à 2022.

Coté perspectives, Linedata indique qu'il "va accélérer ses efforts commerciaux sur ses juridictions cibles et poursuivre son programme de migration de sa base installée sur les nouvelles plateformes logicielles afin de maintenir une trajectoire de croissance organique pérenne".

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.