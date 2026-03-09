Linedata lance une solution de workflow unifié pour le front-office
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 10:50
Linedata Mosaic fédère les systèmes de front-office existants (OMS, EMS et plateformes analytiques) dans un espace de travail unique, où les applications sont automatiquement synchronisées, réduisant ainsi les changements d'écrans et les saisies manuelles.
Reposant sur la norme FDC3, elle permet le partage d'informations en temps réel entre les solutions Linedata, les outils tiers et les applications clients, "sans centralisation complexe des données ni développements spécifiques longs et coûteux à maintenir".
Disponible dès à présent, Linedata Mosaic permet aux institutions financières de concevoir et de déployer une expérience sur mesure. L'offre Fixed Income est accessible dès aujourd'hui et de nouveaux modules et intégrations viendront enrichir la solution tout au long de l'année.
Valeurs associées
|38,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,30%
A lire aussi
-
Une écrasante majorité de Français ne considèrent pas l'étiquette politique du maire comme un critère très important de leur choix électoral, selon une étude Ipos-BVA-Cesi pour le Cevipof, la fondation Jean-Jaurès et le Monde publiée lundi. 8% des Français seulement ... Lire la suite
-
par Emma Farge Les procureurs suisses ont élargi leur enquête sur l'incendie mortel du bar Le Constellation, qui a coûté la vie à 41 personnes dans la nuit du Nouvel an, ajoutant le maire de la station de ski de Crans-Montana à la liste des suspects, selon un ... Lire la suite
-
Une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche par l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr et authentifiée par le New York Times, montre un missile de croisière Tomahawk frappant une base navale près d'une école dans la ville de Minab le 28 février. L'armée ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer