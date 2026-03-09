 Aller au contenu principal
Linedata lance une solution de workflow unifié pour le front-office
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 10:50

Linedata annonce le lancement de Linedata Mosaic, une nouvelle solution de workflow unifié pour renforcer la productivité du front-office, conçue pour moderniser les activités des traders et des gestionnaires d'actifs.

Linedata Mosaic fédère les systèmes de front-office existants (OMS, EMS et plateformes analytiques) dans un espace de travail unique, où les applications sont automatiquement synchronisées, réduisant ainsi les changements d'écrans et les saisies manuelles.

Reposant sur la norme FDC3, elle permet le partage d'informations en temps réel entre les solutions Linedata, les outils tiers et les applications clients, "sans centralisation complexe des données ni développements spécifiques longs et coûteux à maintenir".

Disponible dès à présent, Linedata Mosaic permet aux institutions financières de concevoir et de déployer une expérience sur mesure. L'offre Fixed Income est accessible dès aujourd'hui et de nouveaux modules et intégrations viendront enrichir la solution tout au long de l'année.

Valeurs associées

LINEDATA SERVICES
38,0000 EUR Euronext Paris -1,30%
