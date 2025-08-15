Linedata: cyberattaque dans l'activité asset management
L'enquête approfondie en cours a révélé un cryptage malveillant de données hébergées sur un domaine de la business line asset management. Les autres domaines d'hébergement et autres business lines ne sont pas concernés.
Linedata précise avoir immédiatement mis en place des mesures pour contenir la menace, protéger les données et informer ses clients, mais également porté plainte auprès des autorités judiciaires compétentes.
La société travaille activement à la restauration complète de ses systèmes et se dit 'pleinement mobilisée pour que les opérations puissent reprendre normalement dans les délais nécessaires à une restauration sécurisée'.
|60,800 EUR
|Euronext Paris
|-0,33%
