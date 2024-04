Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linedata: acquisition de DreamQuark information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels pour la finance Linedata annonce l'acquisition de DreamQuark, startup française spécialisée dans le développement de plateformes et services d'intelligence artificielle (IA) dédiée aux services financiers.



Par cette opération, il élargit sa présence dans les secteurs clés de la gestion d'actifs, del'épargne et de l'assurance grâce à l'expertise de DreamQuark et ses collaborations durables avec des acteurs de renom tels que Royal Bank of Scotland et Gambit Financial.



Les solutions de DreamQuark comprennent des conseils augmentés, de la conformité renforcée, une recherche documentaire intelligente et une acquisition efficace de données ESG, tout en assurant une gestion adéquate des risques liés à l'IA.





