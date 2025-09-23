Lineage chute après que J.P. Morgan a réduit son estimation de prix

23 septembre - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Lineage

LINE.O chutent de près de 2 % à environ 39,54 $, après que J.P. Morgan ait abaissé son estimation de 43 $ à 44 $

** La société de courtage s'attend à ce que la faiblesse de la demande et le pouvoir de fixation des prix limité durent plus longtemps que prévu

** La société de courtage s'attend à ce que la faiblesse de la demande et le pouvoir limité de fixation des prix durent plus longtemps que prévu ** Lineage a été la plus grande introduction en bourse de 2024 , mais les actions ont chuté de 49,3 % depuis leur lancement à 82 $ par action

** Sept courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, neuf à "conserver" et trois à "vendre"; leur estimation médiane est de 50 $ - selon les données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont baissé d'environ 32% depuis le début de l'année