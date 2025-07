Lindt & Sprüngli: prises de profits après les semestriels information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 11:16









(Zonebourse.com) - Lindt & Sprüngli affiche mardi le plus net recul de l'indice SMI MID des moyennes capitalisations suisses à la Bourse de Zurich, victime de prises de profits appuyées en dépit de la révision à la hausse de ses prévisions pour 2025.



Aux alentours de 11h00, l'action nominative Lindt cède autour de 5,5%, tout comme chaque bon de participation, alors que l'indice SMI MID recule de 1,1% à ce stade de la séance.



Le chocolatier prévoit pour l'année en cours une croissance organique plus élevée que prévu initialement, de l'ordre de 9% à 11%, contre 7% à 9% jusqu'ici.



Pour le premier semestre, le groupe de Kilchberg a dévoilé une hausse de l'activité nettement supérieure aux attentes.



'Avec une croissance organique de 11,2%, Lindt continue de surperformer un marché du chocolat qui est quasiment stable sur la période', soulignent les analystes d'Oddo BHF.



Le résultat opérationnel (Ebit) a cependant reculé de 11% à 259,2 millions de francs suisses, alors que le consensus anticipait un repli plus limité de 7%. Sa marge s'est contractée à 11% contre 13,5% un an plus tôt.



Concernant 2025, le groupe indique qu'il continue de viser une marge opérationnelle courante en amélioration de 20 à 40 points de base, mais précise qu'il vise plutôt un chiffre en bas de fourchette.



'En définitive, il est crédible d'anticiper une légère révision en baisse des attentes d'Ebit courant malgré ce relèvement de guidance de croissance organique', soulignent les analystes d'Oddo. 'En d'autres termes, la croissance de l'Ebit courant sur 2025 devrait ressortir à près de +8% au lieu des 9% à 10% que le consensus anticipe', préviennent-ils.



Malgré les prises de bénéfices subies aujourd'hui, l'action nominative affiche encore une hausse de 27% depuis le début de l'année et le certificat de participation un gain de l'ordre de 26%.





Valeurs associées LINDT & SPRUENGLI 126 200,000 CHF Swiss EBS Stocks -6,38%