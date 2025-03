Lindt & Sprüngli: croissance organique de 7,8 % en 2024 information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - Le groupe a de enregistré une croissance organique de 7,8 % en 2024. Le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 5,1 % à 5,47 milliards de CHF, sous l'effet de change négatif de -2,7 %.



'Cette augmentation a été soutenue par des hausses de prix à un chiffre pour compenser la hausse des prix du cacao, ainsi que par une solide évolution des volumes et des compositions. Toutes les régions ont contribué à la croissance des ventes' indique le groupe.



Pour l'exercice 2024, Lindt & Sprüngli est confiant dans le fait d'atteindre une marge bénéficiaire d'exploitation (EBIT) d'au moins 16,0 % (exercice précédent : 15,6 %).



Lindt & Sprüngli s'attend à une croissance organique en hausse de 7 à 9 % en 2025 et à une amélioration de la marge bénéficiaire d'exploitation de 20 à 40 points de base.



Pour les années postérieures à 2025, le Groupe continue de réitérer ses objectifs stratégiques de croissance organique des ventes à moyen et long terme de 6 à 8 % avec une amélioration de la marge bénéficiaire opérationnelle de 20 à 40 points de base par an.





